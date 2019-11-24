Зеленський відзначив орденами іноземців за внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору

Зеленський присвоїв три ордени княгині Ольги III ступеня
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок за вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.
За вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор, президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:
Також Зеленський нагородив відзнакою президента України - Хрестом Івана Мазепи Леоніда Трегуба - голову Асоціації прибалтійських українців р. Клайпеда, Литовська Республіка.
Нагадаємо, в суботу, 23 листопада, в Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні і на Кубані.
Як повідомляло РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.