Зеленський відзначив орденами іноземців за внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок за вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

За вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор, президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

Діану Варнайте - радника Канцелярії уряду Литовської Республіки;

Агнєшку Холланд - режисера, главу Європейської академії кіно, Республіка Польща;

Енні Елізабет Епплбом - історика, журналістку газети Washington Post, Республіка Польща

Також Зеленський нагородив відзнакою президента України - Хрестом Івана Мазепи Леоніда Трегуба - голову Асоціації прибалтійських українців р. Клайпеда, Литовська Республіка.

Нагадаємо, в суботу, 23 листопада, в Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні і на Кубані.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.