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Зеленський на відкритті мосту в Запоріжжі: сьогодні ми єднаємо країну не лише словами

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Запоріжжя, Субота 22 січня 2022 17:17
Зеленський на відкритті мосту в Запоріжжі: сьогодні ми єднаємо країну не лише словами Фото: Володимир Зеленський на відкритті мосту у Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський в День Соборності України відкрив у Запоріжжі вантовий міст, який з’єднав центр міста з островом Хортиця. Об’єкт, який простоював 16 років і був одним із найбільш відомих недобудов, завершили за програмою "Велике будівництво" лише за 20 місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Сьогодні ми з’єднуємо нашу державу не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в України", - заявив голова держави, привітавши жителів Запоріжжя і всієї України з Днем Соборності.

Він нагадав, що з моменту початку будівництва виросло ціле покоління запоріжців, а в державі змінилось чотири президенти, які передавали цю недобудову одне одному в спадок.

"Але все це вже в минулому. Сьогодні ми, нарешті, з’єднуємо центр Запоріжжя і Хортицю. Щодня жителі міста будуть діставатися на роботу і навчання швидше. А значить - по-людськи, зручніше. А архітектурна підсвітка мосту милуватиме око всіх запоріжців", - сказав він.

Зеленський на відкритті мосту в Запоріжжі: сьогодні ми єднаємо країну не лише словами

Володимир Зеленський також заявив, що роботи на Запорізьких мостах велись цілодобово і без перерв. Цей об’єкт став одним із найбільш масштабних у програмі "Велике будівництво". Він складається з балкового і вантового мостів, автомагістралі протяжністю понад 9 км, 6 транспортних розв’язок і 26 штучних споруд. Рух першою частиною меншого, балкового мосту, відкрили наприкінці 2020 року.

"Наша кінцева мета - повністю добудувати цей комплекс мостів у обидва боки. Тож, верхова частина вантового мосту - тільки початок. Але, погодьтесь, дуже непоганий. 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів - це висота його пілону. 5 футбольних полів один за одним - це його довжина. Понад 6 тис. тонн, або 100 літаків "Мрія" - це вага усієї споруди. Ми робимо. Ми продовжуємо будувати Україну", - підкреслив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом перших 2 років реалізації програми "Велике будівництво" було відновлено 560 мостів і мостових переходів. Завдання на наступні 2 роки - відремонтувати і збудувати ще 810 споруд, серед яких Запорізькі мости і новий міст у Кременчуці та Ямполі.

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Володимир Зеленський Велике будівництво
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