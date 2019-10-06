ru
ua

Зеленський заперечив, що Трамп висував умови для зустрічі

Новини » Політика   

Трамп не вимагав розслідування по справі Байдена в обмін на зустріч

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що адміністрація Білого дому висувала умови для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Про це глава держави заявив в інтев'ю японському агентству Kyodo.

Так, український президент заявив, що не отримував жодних умов для зустрічі з Трампом, зокрема від нього не вимагали розпочати розслідування по справі, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден.

"На мене не чинили тиску, і ніяких попередніх умов висунуто не було ", - повідомив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що в рамках діючої конституції України у президента немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що колишній спецпредставник США в Україна Курт Волкер в листуванні з помічником президента України Андрієм Єрмаком обіцяв, що Білий дім надасть Зеленському офіційне запрошення до Вашингтону в обмін на початок розслідування проти Байдена.

Також РБК-Україна писало, що американський президент Дональд Трамп погодився на липневу телефонну розмову з Володимиром Зеленським на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі. Трамп заявив, що особисто не хотів телефонувати українському президенту.

Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт" Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН
Читати всі новини