Зеленский: операция в Курской области продолжается, обменный фонд пополняется

Сегодня, 17 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о движении ВСУ в Курской области. Операция идет именно так, как и рассчитывалось.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент выразил благодарность каждому подразделению, которое пополняет обменный фонд Украины за счет новых российских военных пленных. Он отметил, что это приближает освобождение украинских военных и гражданских из российского плена.
Зеленский добавил, что на этой неделе произошла перезагрузка переговорной группы и всей обменной инфраструктуры.
"Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные cилы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать", - рассказал глава государства.
Президент резюмировал, что это бесспорный приоритет Украины и один из десяти пунктов Формулы мира.
Напомним, что операция украинских войск в Курской области России началась 6 августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, по состоянию на 15 августа под контролем Украины находилось уже 82 населенных пункта РФ.
Вчера, 16 августа, Сырский сообщил, что украинские силы продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным The Washington Post, воинам ВСУ в ходе операции в Курской области удалось взять в плен минимум 250 российских срочников.
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