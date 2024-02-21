Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент подписал указ №83/2024.

Согласно ему в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего утверждают следующих лиц:

Баргилевича Анатолия Владиславовича - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Павлюка Александра Алексеевича - командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Также планируются другие перестановки в ВСУ. Об этом более подробно читайте в материале РБК-Украина.