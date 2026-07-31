Зеленский обновил состав СНБО: кто вошел и кто выбыл
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли новые руководители силового блока и правительства, тогда как ряд бывших членов Совета был исключен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.
Кто вошел в новый состав
Согласно указу главы государства, членами СНБО стали:
- министр внутренних дел Иван Выговский;
- главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый;
- премьер-министр Сергей Корецкий;
- министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
- министр юстиции Денис Маслов;
- первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
- заместитель министра обороны Евгений Хмара.
Кроме того, в персональном составе Совета утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.
Кого исключили из Совета
Одновременно президент вывел из состава СНБО бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего первого заместителя министра экономики Алексея Соболева и бывшего первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.
После кадровых решений
Обновление состава СНБО произошло после серии кадровых перестановок в правительстве, секторе безопасности и силовых ведомствах.
В соответствии с указом президента, в Совет вошли должностные лица, которые заняли ключевые государственные посты после последних назначений.
Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.
Напоминаем, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалось расширение возможностей использования спутниковой связи Starlink. По словам главы государства, этот вопрос рассматривался в контексте усиления возможностей украинских военных.