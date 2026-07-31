Зеленский обновил состав СНБО: кто вошел и кто выбыл

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли новые руководители силового блока и правительства, тогда как ряд бывших членов Совета был исключен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.

Кто вошел в новый состав

Согласно указу главы государства, членами СНБО стали:

министр внутренних дел Иван Выговский ;

; главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый ;

; премьер-министр Сергей Корецкий ;

; министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко ;

; министр юстиции Денис Маслов ;

; первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад ;

; заместитель министра обороны Евгений Хмара.

Кроме того, в персональном составе Совета утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Кого исключили из Совета

Одновременно президент вывел из состава СНБО бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего первого заместителя министра экономики Алексея Соболева и бывшего первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.

После кадровых решений

Обновление состава СНБО произошло после серии кадровых перестановок в правительстве, секторе безопасности и силовых ведомствах.

В соответствии с указом президента, в Совет вошли должностные лица, которые заняли ключевые государственные посты после последних назначений.

Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.