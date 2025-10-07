Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света

По словам главы государства, правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен для прифронтовых регионов, чтобы усилить защиту энергетических объектов.

"Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на совещании также обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение населения.

"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства напомнил о решении правительства о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергоснабжения. Зеленский подчеркнул, что несмотря на все вызовы, необходимо поддержать те громады, которые сейчас находятся в самых сложных условиях.

Президент также поручил подготовить пути повышения зарплат для учителей и отметил, что принятые решения должны заработать уже в следующем году. Отдельно он обратил внимание на важность эффективной поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил Зеленский.