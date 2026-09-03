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Зеленский предложил борьбу с "дропами": какие наказания предусматривает законопроект

02:10 03.09.2026 Чт
2 мин
Второй законопроект президента переписывает статью 200 УК и вводит новую статью 200¹
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией и доступ к банковским и платежным счетам.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на законопроект 16013 .

Простым языком речь идет об ответственности так называемых дропов, то есть лиц, которые предоставляют свои средства и информацию для мошеннических схем, а также ответственность тех, кто этими схемами занимается.

Какое наказание предусмотрено

Дропам: за передачу своей карты, учетных данных или доступа к счету/электронному кошельку, чтобы другие совершили мошенничество - штраф от 5 100-7 000 тысяч гривен.

За получение, покупку, хранение, сбыт, перевозку чужих карт и учетных данных с той же целью - штраф 51 000-170 000 грн, ограничение свободы на 2-5 лет или лишение свободы на 2-6 лет. Те же действия повторно – от 5 до 8 лет тюрьмы.

За подделку платежных инструкций, неправомерный выпуск или использование электронных денег - штраф 51 000-85 000 грн, ограничение или лишение свободы на 2-4 года.

Отдельно наказывается и воровство, присвоение, завладение обманом платежными инструментами. За это предусмотрен штраф в размере 85 000–136 000 грн, ограничение или лишение свободы на 3–5 лет. При совершении этих действий повторно – штраф 85 000–170 000 грн или 4–6 лет тюрьмы.

Напомним, в Украине готовят ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров, а также за схемы с банковскими карточками и так называемыми "дропами". Об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский.

Как известно, в прошлом месяце полицейские по всей стране проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Их работники привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

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