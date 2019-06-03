Зеленський офіційно призначив нового прес-секретаря

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель. Указ президента оприлюднений на офіційному сайті президента.

Президентська прес-служба вже анонсувала перший брифінг Мендель, який відбудеться сьогодні о 16:00.

Про призначення Мендель за результатами конкурсу раніше повідомлялося на сторінці команди Зеленського у Facebook.

Нагадаємо, Зеленський після перемоги на президентських виборах оголосив конкурс на посаду прес-секретаря. Конкурс був оголошений 30 квітня. Від кандидатів вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи у журналістиці або публічній сфері.

На конкурс подали близько чотирьох тисяч заявок. У фінал вийшли троє. З ними особисто спілкувалися Зеленський і люди з Адміністрації президента.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, навчалася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, Еспрессо-ТВ та "Інтер". Писала для американських The New York Times, Politico та українського Forbes.

Відомо, що Мендель щонайменше один раз зустрічалася з Зеленським, після чого оприлюднила фото з ним.

Як повідомляло РБК-Україна, після інаугурації президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових призначень, які в його компетенції. Зокрема президент призначив главу Адміністрації президента та його заступників і вніс зміни до Ради національної безпеки і оборони.