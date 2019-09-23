Зеленський схвалив закон про режим загального транзиту

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1082 "Про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Так, законом встановлюються основні засади організації та здійснення загального режиму транзиту товарів через митну територію України; порядок і умови переміщення таких товарів митною територією України в спільному режимі транзиту. Також у документі передбачене здійснення митних формальностей, застосування механізму забезпечення сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень і інші особливості здійснення операцій загального режиму транзиту.

Нагадаємо, даний закон за основу і в цілому Рада прийняла 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня парламент 8 скликання схвалив за основу закон про режим загального транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим загального транзиту" підтримали 234 парламентарія.