Зеленський схвалив закон про запобігання руйнуванню доріг

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Проектом передбачається запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього законом визначається, що адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт включаються у джерела формування Державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, законопроект передали на підпис президенту 17 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект ВР схвалила за основу і в цілому 12 вересня.

Крім того, Рада 11 вересня прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Документом передбачається збільшення штрафів за руйнування доріг перевантаженим автотранспортом. У понеділок, 23 вересня, закон також був підписаний главою держави.