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Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    17.09.2019 - 15:45
Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Проектом пропонується запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього передбачається адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт включити в джерела формування Державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, даний законопроект ВР схвалила за основу і в цілому 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 11 вересня прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Документом передбачається збільшення штрафів за руйнування доріг перевантаженим автотранспортом. Проект уже підписав спікер ВР, він переданий на підпис Зеленському.

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Новини України Володимир ЗеленськийдорогиВерховна Рада
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