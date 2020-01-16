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Парламент дозволив будувати пандуси без документів про право власності

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:30
Парламент дозволив будувати пандуси без документів про право власності
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи спростили доступ осіб з інвалідністю до ЖК об'єктів

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №0863, яким передбачено дозвіл на облаштування пандусів у будинках без документа про право власності та користування земельною ділянкою. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 338 парламентарів.

Зокрема, передбачено зміни в закон "Про регулювання містобудівної діяльності", якими дозволяється улаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під'їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

Згідно з законом, об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію у разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі по доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

При цьому порядок улаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження податкових пільг для підприємств осіб з інвалідністю. Закон подовжує дію пільгової ставки (0%) до 1 січня 2025 року.

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