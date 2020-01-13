Зеленський схвалив закон про пільговий період для реорганізації закладів охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Передбачено встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства.

Так, пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року і передбачає звільнення від виконання кредиторських зобов'язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов'язаннях, від необхідності проведення обов'язкової оцінки майна; спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств.

Також передбачене перенесення терміну запровадження програми медичних гарантій для усіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість установам охорони здоров'я завершити розпочату процедуру реорганізації.

У законі уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування у частині управління закладами охорони здоров'я, які належать територіальним громадам або є об'єктами права спільної власності територіальних громад, формування і розвитку їх мережі, організації їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення, а також відповідальності за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Комунальним установам охорони здоров'я надається можливість утворюватися і функціонувати як спільне комунальне підприємство відповідно до закону "Про співробітництво між територіальними громадами".

Крім того, проектом передбачено поширити на водіїв бригад екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального захисту, передбачені для медичних працівники системи екстреної медичної допомоги частиною 4 статті 11 ЗУ "Про екстрену медичну допомогу".

Нагадаємо, парламент наприкінці грудня прийняв у другому читанні законопроект №2428, за документ проголосували 297 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала кроки продовження медреформи в 2020 році. За її словами, на отримання медичної допомоги через контракти з медичними закладами будуть спрямовані 72 мільярди гривень.