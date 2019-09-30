Президент України Володимир Зеленський схвалив Цілі сталого розвитку України до 2030 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 30 вересня.

Як повідомляється, президент постановив забезпечити дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а саме:

подолання бідності;

подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства;

забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці;

забезпечення комплексної і справедливою якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх;

забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;

забезпечення доступності і сталого управління водними ресурсами та санітарією;

забезпечення доступу до недорогих, надійним, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

сприяння поступальному, комплексного і сталого економічного зростання, повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх;

створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжної і стійкою індустріалізації та інновацій;

скорочення нерівності;

забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

прийняття невідкладних заходів по боротьбі зі зміною клімату та її наслідків;

збереження і раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

захист і відновлення екосистем суші і сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвороту) процесу деградації земель і зупинка процесу втрати біорізноманіття;

сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкому участю інститутів на всіх рівнях;

зміцнення коштів і здійснення активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

Крім того, президент доручив Кабінету міністрів у двомісячний термін з залученням вчених, експертів, представників громадських об'єднань провести аналіз прогнозних і програмних документів з врахуванням Цілей сталого розвитку України і за результатами в разі необхідності вжити заходів щодо їх вдосконалення, впровадження дієвої системи моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України та оприлюднити результати щорічно до 1 березня, наступного за звітним роком

Також Кабмін повинен рекомендувати Національній академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії мистецтв України враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року при визначенні напрямків наукових досліджень

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції".

Додамо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. Таким чином, кожен п'ятий українець працює без оформлення.