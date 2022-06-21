Зеленський схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції

"Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини - найвища цінність", - зазначив він.

Що це дасть Україні

Стамбульська конвенція є першим міжнародним юридично обов'язковим актом, який стосується запобігання насильству саме щодо жінок. Документ охоплює заходи щодо захисту жертв такого насильства і покарання винних.

Конвенція визнає насильство щодо жінок одночасно і порушенням прав людини, і видом дискримінації. Вона пропонує підписантам встановити кримінальну відповідальність за переслідування, примусовий шлюб, примусовий аборт, примусову стерилізацію і так далі.