Зеленський схвалив ратифікацію угоди з Литвою про співробітництво у трудовій міграції

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

"Метою прийняття акта є ратифікація угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці у сфері трудової міграції, укладеної 07.12.2018. Досягнення мети можливе шляхом прийняття зазначеного проекту закону", - зазначено в пояснювальній записці до проекту закону.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції". За проект закону проголосували 324 нардепа.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський на початку лютого схвалив ратифікацію трьох угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).