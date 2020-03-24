Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією щодо морської безпеки України

Президент Володимир Зеленський схвалив законопроект №0025 "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки і охорони України". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 24 березня.

Так, необхідність прийняття закону обумовлена ​​необхідністю здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності рамкового договору. Відповідна угода була укладена між країнами 19 листопада 2019 року в місті Париж.

Фінансово-економічне обґрунтування

Підкреслимо, реалізація закону потребуватиме фінансування з державного бюджету України.

Зокрема, відповідно до фінансово-економічного обґрунтування, у 2020 році заплановано початок проекту по створенню Системи охорони морських кордонів Державною прикордонною службою. Зокрема, заплановано будівництво та придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4 394,0 млн гривень. При цьому частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

Додамо також, з метою реалізації проекту зі створення Системи охорони морських кордонів у 2020 році передбачено здійснення попередньої оплати в розмірі 15% від загальної вартості, або орієнтовно 660 млн гривень, які враховані в держбюджеті на 2020 рік. При цьому в 2021 році для будівництва і придбання семи катерів додатково необхідно 1 307,2 млн гривень і в 2022 році - 1 493,96 млн гривень.

Нагадаємо, на початку березня Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0025, за нього проголосував 261 народний депутат.

Як писало РБК-Україна раніше, Великобританія буде надавати допомогу Україні в посиленні інфраструктури Військово-морських сил. Такої домовленості країни досягли в ході зустрічі тодішнього міністра оборони Андрія Загороднюка з секретарем з питань оборони Великобританії Беном Уоллесом.