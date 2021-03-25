Зеленський схвалив нові пільги в рамках проекту "інвестняні"

Цей закон тимчасово, до 1 січня 2035 року, надає податкові пільги для інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

Документ звільняє від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, що ввозяться інвесторами зі значними інвестиціями.

Вказані податкові пільги надають за умови, що товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України.

Перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджує Кабінет міністрів разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

Звільнення від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

Також глава держави підписав зміни до Митного кодексу у рамках "інвестнянь".

Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

КМУ знову-таки буде визначати перелік і обсяги такого обладнання.

У законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.