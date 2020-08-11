Зеленський схвалив легалізацію грального бізнесу

Закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський. Раніше документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - 11 серпня повернуто з підписом від президента.

Так 21 липня парламентарії відхилили три проекти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес. Таким чином, нардепи розблокували підписання документа.

Підкреслимо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що президента можуть попросити ветувати закон і перевнести в парламент з пропозиціями глави держави, оскільки в ньому зараз існує кілька технічних розбіжностей.

Нагадаємо, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.

Як писало РБК-Україна, в Нацагентстві щодо запобігання корупції попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".