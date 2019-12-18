Зеленський схвалив зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачене спрощення затвердження перспективних планів формування тергромад

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2189 "Про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, областей). Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом визначається, що об'єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, області. При цьому передбачається, що перспективний план формування територій громад АР Крим, області затверджується Кабінетом міністрів України за поданням Ради міністрів Криму, відповідної обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 5 грудня ВР підтримала в другому читанні законопроект №2189, за нього проголосували 277 депутатів Ради.

Як писало РБК-Україна, 12 листопада Верховна рада в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

Додамо також, президент Володимир Зеленський вніс до Ради проект змін до Конституції у частині децентралізації. Профільний комітет рекомендує ВР направити законопроект на розгляд Конституційного суду України.