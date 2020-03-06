Уряд планує невідкладні зміни в держбюджет, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Шмигаля, зміни в бюджет будуть запропоновані для того, щоб виконати соціальні зобов’язання

Кабінет міністрів України планує внести невідкладні зміни в Державний бюджет України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, як тільки уряд "буде готовий - винесе це на розгляд".

"Стосовно перегляду бюджету: працюємо сьогодні, працюємо завтра, дивимся на можливості бюджету. Звичайно, як тільки будемо готові - винесемо це на розгляд. Будемо пропонувати зміни в бюджеті для того, щоб виконати соціальні зобов’язання", - повідомив Шмигаль

Раніше глава нового Кабміну Денис Шмигаль прокоментував, чи є витрати з державного бюджету на окуповані території. Шмигаль запевнив, що прямих витрат держбюджету на окуповані території немає.

Денис Шмигаль під час виступу на позачерговому засіданні Верховної ради заявив, що новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині виплати пенсій.

За його словами, перегляд бюджету планується за рахунок зменшення зарплат і премій чиновникам.