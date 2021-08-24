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Зеленський: жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші чвари

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський перед парадом до Дня незалежності заявив про необхідність єдності українського народу. За його словами, жоден зовнішній ворог не завдав Україні більшого удару, ніж самі українці через внутрішні чвари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову.

За його словами, єдине, що може розділяти українців - "це щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною".

"Але не менш важливо нам зрозуміти, як їй залишитися. Ми всі багато сперечаємося про минуле, а це означає, що ми не робимо висновків з власної великої історії. Тому що жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари. У чому сила українського народу? В українському народові", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент підписав указ, згідно з яким в Україні буде відзначатися свято зародження української державності.

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Володимир ЗеленськийДень незалежності України