Зеленский: ожидаем решения ЕС по утверждению переговорной рамки о вступлении Украины
Украина ожидает решения Совета ЕС по утверждению переговорной рамки о вступлении в Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент напомнил, что вчера, 12 марта, Еврокомиссия приняла переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС.
"Далее ожидаем решения европейских лидеров по утверждению. И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества - важным и сильным сигналом - сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это должно быть нашим общим темпом - и Украины, и Евросоюза.
"Имеем четкий порядок шагов и, уверен, можем добиться результата", - добавил глава государства.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо было, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.
Вчера, 12 марта, Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.
Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
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