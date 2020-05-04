Зеленський оголосить про моє призначення найближчими днями, - Саакашвілі

Михайло Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський оголосить про його призначення найближчими днями. Як передає РБК-Україна, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Саакашвілі не став називати посаду, яку йому запропонували в Офісі президента. Він також не уточнив, чи буде ця посада пов'язана з роботою безпосередньо в Кабінеті міністрів.

При цьому він зазначив, що сьогодні зустрічався з віце-прем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

"Про це (призначення Саакашвілі - ред.) сам президент оголосить найближчими днями. Я мав консультації з ним і з Офісом президента, з різними парламентськими лідерами... Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить", - заявив екс-президент Грузії.

За інформацією джерел РБК-Україна, зважаючи на труднощі з призначенням в уряд Михайлу Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради реформ.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єр-міністром з реформ. Однак достатньої кількості голосів у парламенті на підтримку колишнього президента Грузії не знайшлося і питання про його входження до складу українського уряду було знято з порядку денного.