Зеленський: ніхто не хоче війни, але ми повинні готуватися до агресії з боку сусідів
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільногшо брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.
"Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів", - зазначив Зеленський.
Зазначимо, також глава держави відповів, чи буде воєнний стан в Україні та назвав умову.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до бійців Збройних сил України. Він заявив, що українців неодмінно чекає перемога, бо вони на своїй землі.