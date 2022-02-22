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Зеленський: ніхто не хоче війни, але ми повинні готуватися до агресії з боку сусідів

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 12:23
Зеленський: ніхто не хоче війни, але ми повинні готуватися до агресії з боку сусідів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільногшо брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.

"Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, також глава держави відповів, чи буде воєнний стан в Україні та назвав умову.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до бійців Збройних сил України. Він заявив, що українців неодмінно чекає перемога, бо вони на своїй землі.

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