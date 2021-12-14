Зеленський пояснив скупчення військ РФ біля України: це потенціал для шантажу

Президент України Володимир Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля кордонів України. Він вважає, що це потенціал для шантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.
За його словами, якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти України та, можливо, регіону в цілому.
"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав", - заявив він.
Зеленський заявив, що Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на східних кордонах.
"Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни", - вважає він.