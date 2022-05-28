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Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали задовго до вторгнення РФ

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Київ, Субота 28 травня 2022 11:49
Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали задовго до вторгнення РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

США пропонували бити на сполох, рити окопи та евакуювати людей із країни за рік до російського вторгнення. Однак Україна не слідувала таким вказівкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Nieuwsuur.

"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, якби українська влада пішла на запропонований США крок, то у нас більше не було б економіки.

"Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова - ми це показали їм", - додав президент.

Нагадаємо, як раніше розповідав глава держави, до початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи.

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