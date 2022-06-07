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Зеленський пояснив, чому Україна не йде в наступ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти Росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для FT.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене - це пріоритет", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що контрнаступ почнеться після того, як Україна отримає достатньо озброєнь і сформує додатково 4-5 бригад.

На його думку, такий наступ може початися в другій половині липня і серпні. Проте з кінця травня українські сили ведуть контрнаступ на деяких напрямках.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України