Зеленський пояснив необхідність діалогу з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний для завершення війни на Донбасі. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, Україна могла б обійтися і без діалогу з Путіним, проте в такому разі ситуація з розв'язанням конфлікту на Донбасі була б порівнянна "з бігом на біговій доріжці".

"Без цього діалогу можна, але це приблизно як біг на біговій доріжці. Ти щось робиш, але ти на місці. Ми просто не хочемо бути на місці... Ми хочемо, щоб все закінчилося", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі відбудеться в понеділок, 9 грудня, у Парижі.

Раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.

До цього Пєсков заявив, що не варто завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі. Однак він додав, що в Кремлі сподіваються на позитивний результат саміту лідерів "нормандської четвірки".