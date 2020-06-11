Зеленський пояснив, які посади пропонував Хорошковському і Тігіпку

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент не пропонував Хорошковському і Тігіпку посаду прем'єра

Президент України Володимир Зеленський пропонував посади бізнесменам Сергію Тігіпко і Валерію Хорошковському. Проте це були не посади прем'єр-міністра.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Президент повідомив, що пропонував Тігіпку паралельно з урядом займатися розробкою стратегії в якості консультативного органу.

"Тігіпко був одним з тих людей, яким ми дійсно запропонували сильну потужну робочу групу, паралельну нашому уряду. Не паралельно уряду, а разом з урядом вони повинні були працювати. Але він не міг бути прем'єр-міністром. Хоча завдяки своєму досвіду, я вважаю, міг би бути, або якусь посаду займати. Він був люстрованным людиною, тому він це розумів", - сказав Зеленський.

Хорошковському президент пропонував посаду керівника Державної митної служби.

"Валерія Івановича Хорошковського я знаю багато років, він нам вказав реальні дірки на митниці. Він сказав, що реально Нефьодов ніколи не зможе це зробити і час показав, що це правда. Я йому сказав: "Валерій Іванович, дивіться, йдіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите - а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід у бюджет. Я йому сказав: "Ідіть, будь ласка". Він відмовився", - зазначив він.

При цьому Зеленський уточнив, що причиною відмови Хорошковського було, швидше за все, бажання зайняти посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 4 березня Верховна рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

При цьому в Офісі президента раніше підтверджували, що справді розглядали Хорошковського і Тігіпка на посаду прем'єра.

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Автор: Игорь Литвиненко