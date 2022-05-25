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Зеленський обговорив з Трюдо оборонну підтримку України

Фото: Володимир Зеленський і Джастін Трюдо (Zelenskiy / Official)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. В ході неї обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Зокрема, лідери обговорили оборонну підтримку України. Зеленський також подякував Трюдо за рішення Оттави направити Києву понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць М777, які раніше поставили українській армії західні країни, в тому числі Канада.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський також повідомив про дзвінок.

"Говорили про подальшу політичну взаємодію та надання нашій державі всього обсягу допомоги, в тому числі фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 квітня Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Також ми писали, що 21 травня американські військові завантажили нову партію гаубиць типу M777 для ЗСУ.

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Володимир ЗеленськийКанада