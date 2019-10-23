Зеленський обговорив зі Штайнмайером ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і вони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський подякував Штайнмайеру за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

"Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України", - подякував Зеленський.

Сторони також обговорили нормандський формат і вважають його ключовим для припинення агресії проти України. Як зазначає прес-служба, зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", - зазначив Зеленський.

Зеленський також запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Зазначимо, що вчора прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї зі сторін.

До цього, у Путіна зазначили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату.