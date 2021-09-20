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Україна претендує на проведення Євробаскету-2025

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 19:58
Україна претендує на проведення Євробаскету-2025 Фото: Україна може прийняти Євробаскет-2025 (fbu.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Україна подала заявку на проведення баскетбольного турніру Євробаскет-2025. Заявку на право проведення цього турніру також подали ще п'ять країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію баскетболу.

Хто претендує на проведення Євробаскету-2025:

  • Україна;
  • Кіпр;
  • Фінляндія;
  • Угорщина;
  • Латвія;
  • Росія.

Змагання будуть приймати відразу чотири країни, але один з них організує фінальний етап турніру.

Латвія, Угорщина Росія та Україна подали заявки на проведення групового етапу та фіналу. Кіпр та Фінляндія претендують тільки на організацію групового етапу Євробаскету-2025.

Нагадаємо, у липні цього року президент Володимир Зеленський пропонував Литві разом з Україною провести Євробаскет.

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