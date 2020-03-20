Зеленський обговорив з прем'єром Італії питання негативних наслідків коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, в ході якої обговорили питання координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян.

"Окремо було відзначено важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Сторони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн", - йдеться у повідомленні.

Також український президент висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Окремо лидери обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня.

Президент також поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа, передав йому вітання та побажав залишатися здоровим.

Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Сторони також обговорили заходи з продовження політичного діалогу на найвищому рівні та реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента України до Італії 7 лютого цього року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

Крім того, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.