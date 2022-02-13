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Зеленський обговорив з главою Євроради санкції проти Росії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Переговори відбулися на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Головні питання - спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах "Нормандії". Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний ЄС за макрофінансову підтримку України", - заявив Зеленський за підсумками розмови.

Нагадаємо, це вже друга розмова Зеленського з Мішелем за останній місяць. Минулого разу сторони обговорювали дипломатичне врегулювання конфлікту з РФ.

Додамо, вчора Зеленський розмовляв телефоном з президентом Франції. Перед цим французький лідер спілкувався з президентом РФ.

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Володимир ЗеленськийШарль МишельВторгнення Росії до України