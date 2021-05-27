Зеленський обговорив з главою Єврокомісії взаємне визнання COVID-паспортів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили взаємне визнання COVID-паспортів , боротьбу з коронавірусом, постачання вакцин, ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму.

Відзначається, що сторони обговорили зусилля України і Євросоюзу в боротьбі з коронавірусом і соціальні та економічні наслідки пандемії. Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися про необхідність активізувати зусилля з надання Україні необхідної кількості вакцин. Також обговорювалися перспективи створення в ЄС механізму розподілу препаратів від COVID-19.

Лідери позитивно оцінили роль програми COVAX, в роботу якої Євросоюз робить істотний внесок. Вони також домовилися продовжити співпрацю про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

У ході бесіди Зеленський і глава Єврокомісії обговорили продовжуються в Україні реформи і співпрацю з для подолання постійних дестабілізаційних дій Росії. "У всіх цих сферах ЄС продовжує надавати Україні потужну підтримку", - наголошується в повідомленні.

Також було порушено тему ситуації на Донбасі і в окупованому Криму. Сторони підтвердили прихильність до "повного виконання Мінських домовленостей і Нормандського формату". З боку ЄС було висловлено "рішуча підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

"Євросоюз залишається повністю прихильним своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму і міста Севастополя Російською Федерацією", - уточнюється в заяві.

Лідери обговорили початок роботи Кримської платформи і домовилися про співпрацю в цьому форматі. Також були відзначені спільні зобов'язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

У розмові зазначалося, що протягом останніх місяців Україна досягла істотного прогресу на шляху реформ незважаючи на що дестабілізуючи дії Росії і серйозні економічні і соціальні наслідки пандемії COVID-19.

Зеленський і глава Єврокомісії вітали прогрес, досягнутий щодо виконання умов другого траншу макрофінансової допомоги. Вони відзначили подальші кроки, які повинні бути здійснені в цьому напрямку. Зокрема, у сфері судової реформи та боротьби з корупцією.

Було підтверджено готовність якнайшвидше завершити технічні процедури для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. Сторони також обговорили зацікавленість України в залученні до реалізації Європейського зеленого курсу і допомогу ЄС в цьому питанні.

В кінці бесіди лідери домовилися активізувати співпрацю з метою підтримки економічного відновлення і інвестицій.