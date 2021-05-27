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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии взаимное признание COVID-паспортов

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Киев, Четверг 27 мая 2021 17:15
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии взаимное признание COVID-паспортов Коллаж РБК-Украина: Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили признание COVID-паспортов (фото Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили взаимное признание COVID-паспортов, борьбу с коронавирусом, поставки вакцин, ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили усилия Украины и Евросоюза в борьбе с коронавирусом и социальные и экономические последствия пандемии. Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин. Также обсуждались перспективы создания в ЕС механизма распределения препаратов от COVID-19.

Лидеры положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад. Они также договорились продолжить сотрудничество о взаимном признании цифровых сертификатов для восстановления путешествий граждан Украины и ЕС.

В ходе беседы Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили продолжающиеся в Украине реформы и сотрудничество с для преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. "Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку", - отмечается в сообщении.

Также была затронута тема ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму. Стороны подтвердили приверженность к "полному выполнению Минских договоренностей и Нормандскому формату". Со стороны ЕС была выражена "решительная поддержка независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Евросоюз остается полностью приверженным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией", - уточняется в заявлении.

Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате. Также были отмечены совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

В разговоре отмечалось, что в течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19.

Зеленский и глава Еврокомиссии приветствовали прогресс, достигнутый по выполнению условий второго транша макрофинансовой помощи. Они отметили дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены в этом направлении. В частности, в сфере судебной реформы и борьбе с коррупцией.

Была подтверждена готовность как можно скорее завершить технические процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. Стороны также обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этом вопросе.

В конце беседы лидеры договорились активизировать сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций.

Напомним, начале лета Евросоюз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19. Запуск "зеленого" сертификата даст возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Отметим, ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

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