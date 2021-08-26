Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили співпрацю між Україною та Катаром у питанні евакуації громадян з захопленого талібами Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану", - заявили в прес-службі глави держави.
Лідери держави також обговорили залучення катарських інвестицій в економіку України. Емір Катару також прийняв запрошення відвідати Україну.
Нагадаємо, на території Афганістану все ще перебуває близько 90 українців. Україна працює над шляхами їх евакуації.