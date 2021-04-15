RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили заходи щодо стримування російської агресії.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

"Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Також було обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.

Окрему увагу співрозмовники приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Раніше президент США Джо Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленський
Читайте також
Меркель має намір завтра приєднатися до переговорів Зеленського з Макроном
Зеленський збирає РНБО: оголошено головні теми, серед них Донбас
В Офісі президента підтвердили завтрашню зустріч Зеленського з Макроном
Прогноз погоди