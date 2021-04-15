Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили заходи щодо стримування російської агресії.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
"Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.
Також було обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.
Окрему увагу співрозмовники приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною.
Раніше президент США Джо Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.