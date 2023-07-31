Зеленский об обстреле Кривого Рога: россияне били "Искандерами" с Джанкоя

Глава государства рассказал, что всего по Кривому Рогу оккупанты выпустили две ракеты "Искандер".

"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти факты в очередной раз доказывают, что для защиты нормальной жизни украинцев нашим военным необходимо достаточное количество дальнобойного оружия и средств для ударов по террористам.

При этом Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию "заслуживает существенного увеличения".

Удар по Кривому Рогу

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Одна из ракет попала по жилой многоэтажке, в результате чего было разрушено пять этажей.

Спасательная операция уже завершилась. Известно, что в результате удара шесть человек погибли, еще десятки - получили ранения.

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.