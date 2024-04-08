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Зеленский об обстреле Белополья: нужно больше возможностей для ответных ударов по РФ

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 19:49
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Зеленский об обстреле Белополья: нужно больше возможностей для ответных ударов по РФ Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на ее обстрел центра Белополья в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Сейчас в нашем городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой - прямо по центру города", - говорится в заявлении.

По его словам, много повреждений городской застройки, есть раненые. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

Президент сообщил, что Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

"Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить - все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", - добавил президент.

Обстрел Белополья и Сум

Российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.

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