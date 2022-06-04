Зеленський відреагував на російські удари по Святогірській лаврі

Російські окупанти точно знають, що обстрілюють Святогірську лавру. А також знають про те, що там від бойових дій ховаються сотні людей та десятки дітей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Так, президент відреагував на нещодавні обстріли Святогірської лаври російськими військами, в результаті яких загинули четверо монахів, та ще четверо отримали тяжкі поранення.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас... Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", - заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що наприкінці травня парламент звернувся до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в цій організації за те, що російські війська цілеспрямовано нищать культурні об'єкти в Україні.

"Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - наголосив він.