Зеленський про обстріли Харкова та Одеси: Росія нервово сприймає нашу активність

Він зазначив, що окупанти роблять спроби жорстоких наступальних дій.

"Як я припускав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова та Одеси. Противник робить спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - заявив він.

Він підкреслив, що Донбас зараз йдуть найскладніші бої. ЗСУ продовжують захищати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Нагадаємо, за словами президента України, Росія має намір здійснити повторну спробу захоплення Харкова.

В результаті ракетного удару по Одесі в понеділок, 20 Червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу. Вдень протягом трьох годин Росія випустила по півдню України 14 ракет.

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