Зеленський утворив міську військову адміністрацію у Генічеську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації у Генічеську Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
Так, Володимир Зеленський постановив утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в повідомленні глави держави.
Нагадаємо, в окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон. Для більшої переконливості використовують автомати.
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