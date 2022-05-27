Зеленський звернувся до випускників: не втрачайте можливості попри війну

Він закликав захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою.

"Треба битися. Треба розвиватися. Слід захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою. Отже, треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня в житті. Знати, навіщо проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну. Бо тільки тут для українців і українок більше шансів для успіху. А особливо-після нашої перемоги", - заявив президент.

Нагадаємо, в Одеській області заборонили проводити останні дзвінки і випускні вечори. В обласній адміністрації пов'язують це не тільки з військовими діями, а й з траурними заходами, які часто проводять в області.

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