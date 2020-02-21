Зеленський звернувся до українців через події в Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через протести у Нових Санжарах проти поселення евакуйованих громадян з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

Він зазначив, що розуміє стурбованість місцевих жителів по ситуації.

"Я розумію, що у певної частини місцевих мешканців виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості", - заявив президент.

Крім того, він додав, що українці повинні довіряти логічного мислення та здорового глузду.

"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряти не гучних заголовків і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, в історії кожної країни є подібні виклики, ситуації.

"Історія з коронавірусом і поверненням наших громадян - це черговий виклик для нашого суспільства. В першу чергу, хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ви вдома і бажаємо вам міцного здоров'я! Віримо, що в найближчі тижні ви зможете повернутися до рідних", - сказав президент.

Також президент подякував усім, хто докладав зусиль для повернення українців додому.

"Спасибі й більшості українців за слова підтримки. Я хочу, щоб всі зрозуміли - ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Я хочу, щоб кожен українець знав - моя держава мене не кине. Неважливо, хто ви - полонений моряк, політв'язень, я молода дівчинка з собачкою або будь-яка людина, який опинився в полоні коронавіруса. Вчора деякі забули клятву Гіппократа, але я прекрасно пам'ятаю присягу президента. Я урочисто пообіцяв піклуватися про український народ. Я ніколи не порушу цю клятву!" - підкреслив він.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.

Крім того, під час протесту в Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців і один цивільний. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя українцями місцеві жителі почали закидати їх і правоохоронців камінням.