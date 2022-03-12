Зеленський звернувся до українців: не маємо права знижувати інтенсивність оборони

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів України та сказав, що ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони.

"Українці, я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Ми маємо неймовірні успіхи. Те, як весь український народ чинить опір цим окупантам – вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам важко не було. Не маємо права зменшувати енергію свого опору", - сказав Зеленський.

Він додав, що ворог заводить на територію України все нові колони. Росія шукає всюди бійців для себе, резервістів, строковиків, найманців.

"Вони намагаються взяти нас кількістю, кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений - у них це не вийде. Це не дасть їм результату.

Але, щоб у них не вийшло, потрібно ще боротися. Ще потрібно бути зосередженими. Ще потрібно всім нам, всім українцям, далі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом, без внутрішніх розколів, підтримуючи один одного. По всій Україні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова", - підкреслив президент України.