Зеленський звернувся до українців на 100-й день війни: головні заяви

Українці протягом 100 днів повномасштабного вторгнення Росії після восьми років війни продовжували боротися за три слова - мир, перемога і Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
У сьогоднішньому зверненні президент перерахував слова і поняття, які з'явилися в лексиконі з 24 лютого 2022 року. В цілому президент назвав 100 слів, які вважає символами нової української історії, зокрема:
Нагадаємо, раніше з'явилося відео з динамікою російського вторгнення у перші 100 днів повномасштабної війни проти України.
Західні розвідки вважають, що Росії за цей часовий відрізок не вдалося досягти жодної стратегічної мети.
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