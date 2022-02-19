RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський звернувся до країн-членів НАТО: якщо хтось не хоче нас бачити - скажіть чесно

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він вимагає чіткої відповіді щодо вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на Мюнхенській конференції.

За його словами, Україні кажуть: "двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено".

"Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі не хочуть нас бачити, то скажіть чесно. Нам потрібні відповіді, а не роками закриті питання", - заявив він.

Нагадаємо, старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.

Зазначимо, Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджали українську владу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТО