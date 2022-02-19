Зеленський звернувся до країн-членів НАТО: якщо хтось не хоче нас бачити - скажіть чесно

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він вимагає чіткої відповіді щодо вступу України до Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на Мюнхенській конференції.
За його словами, Україні кажуть: "двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено".
"Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі не хочуть нас бачити, то скажіть чесно. Нам потрібні відповіді, а не роками закриті питання", - заявив він.
Нагадаємо, старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.
Зазначимо, Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджали українську владу.